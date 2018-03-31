小爸爸虐嬰拗斷四肢 嫩妻跟著瞞

2018-03-31

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕狠父竟拗斷親生兒四肢，太殘忍了！

滿月開始打 3月8次

苗栗縣從事綁鐵工的21歲魏姓男子，僅因出生滿月的兒子哭鬧吵人，竟8度徒手用力拉扯、拗折男嬰四肢，還曾用嘴巴咬住男嬰左手，徒手用力拉扯、造成男嬰雙手雙腳骨折，傷勢多達5處，可憐的男嬰4個月大時，有一次因受暴流血不止，魏男夫妻將他緊急送醫才保住命，但犯行隨之曝光；苗栗檢方昨依重傷害未遂罪將魏姓夫妻起訴，建請法院從重量刑。

檢警調查，魏男2017年2月間於兒子出生滿月後，單獨在房內照顧兒子，多次徒手拗折兒子的四肢，造成兒子右手臂肱骨骨折、右側大腿骨骨折、右側脛骨骨折、左側橈尺骨骨折、左側脛骨骨折等傷。

嘴咬兒手 用力拉扯

魏男同年5月9日下午再度施暴，還用嘴巴咬住兒子左手，仍用力拉扯、扳拗兒子四肢，造成兒子左後膝窩內側撕裂傷及左側近端脛骨閉鎖性骨折（含左側橈、尺骨骨折），及左手臂咬痕和全身多處瘀傷等傷；因左後膝有一道8公分撕裂傷流血不止，才將男嬰送醫，醫院發現男嬰嚴重遭虐，通報縣府社會處及警方。

妻謊稱兒托友照顧

魏男諉稱「不知道」，還稱骨折「看不出來」、「要問妻子」；男嬰母親20歲陳女謊稱兒子的傷可能是委託友人「彤彤」照顧所致，檢警偵查半年多戳破謊言，2人才承認犯行。

魏男說，兒子滿月後，只要哭鬧，他就拉扯、拗折兒子手腳「要他住嘴」，至少做過8次，每次動手完就後悔，妻子有叫他不要打小孩。陳女供稱，知道兒子身上的傷是丈夫造成，為袒護丈夫，才亂講是「彤彤」造成。

嬰救回 左手腳外翻

檢方指出，男嬰就醫後，傷勢已漸復原，四肢重要機能雖未受減損，但仍有左手、左腳外翻的後遺症，須持續復健治療；檢方認為魏男所犯屬重傷害罪，因目前無法確診有無永久性傷害及四肢機能減損，故以重傷害未遂罪起訴。

據了解，男嬰已被安置，魏姓夫妻原被裁定交保，因付不出保釋金，現被限制住居。