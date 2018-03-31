徵才洩個資／保險員「偷個資」 富邦恐難逃賠償

2018-03-31

〔記者黃捷／台北報導〕富邦人壽有不肖保險業務員涉嫌與台灣宅經濟商務公司共謀，以徵才名義不當取得兩萬筆履歷電磁紀錄，律師趙文銘昨指出，該業務員與台灣宅經濟恐違反「個人資料保護法」，最重可被判處五年徒刑，併科最高一百萬元罰金，而富邦若將以不當手段取得的他人個資拿來拓展保險業務，金融監督管理委員會還可依保險法裁罰。

趙文銘也提到，如果富邦能夠證明本案是員工個人行為，就不會有刑事責任，但恐怕仍難逃民事賠償。

趙文銘指出，台灣宅經濟刊登徵才廣告，取得「封鎖保險、直銷廠商」的求職者履歷，無論是有償或無償，只要把這些資料洩漏給富邦人壽業務員，雙方都違反個資法第十九條規定。

此外，富邦人壽屬於被限制的產業，其業務員使用台灣宅經濟帳號取得這些履歷並不合法，還可能涉犯妨害電腦使用罪，最重刑度也是五年，得併科最高二十萬元罰金，但法院應該只會從重依罰金較重的個資法判刑。

趙文銘認為，金管會應該也要介入調查，是否真為業務員的個人行為，同時要釐清富邦有無取得這些履歷資料，並將其用於推銷、拓展保險業務，若情節重大，金管會可依保險法第一四九條予以裁罰。

提供平台 人力銀行無刑責

至於1111人力銀行，趙文銘表示，除非檢調能夠證明他們知情卻放任不管，甚至協助散布會員資料，才有可能違反個資法或涉犯背信罪，否則他們只是提供平台，基本上不會有刑責。