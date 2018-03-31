《司法話題》法部：配合辦案 境管應增至半年

2018-03-31

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院擬修「刑事訴訟法」，限縮檢察官的限制出境權，初步構想是將檢察官逕行限制被告出境的時間限制在一個月內，超過就得向法院聲請延長，不過法務部政務次長陳明堂強調，須動用到限制出境處分的案件通常較複雜，實務上恐難在一個月內偵結，最少應增加到半年，才符合辦案需求。

大案子很難在一個月內偵結

陳明堂指出，較複雜的案件不太可能在一個月內偵結，到時候得來來回回向法官聲請延長，頻率過高，將耗損司法行政動能，造成不必要的困擾。

此外，被限制出境的被告依舊能在國內遷徙，對人身自由的影響不大，法務部從各方角度評估後，認為檢察官限制被告出境的時間權限，應以半年到八個月為宜。

陳明堂強調，法務部的立場還是希望把限制出境權留給檢察官，但若外界對此有意見，改採「相對法官保留」原則亦可接受；至於修法要求檢察官境管後應以書狀通知被告，法務部原則上同意，但希望增設例外原則，避免打草驚蛇、影響辦案。

台北地檢署檢察官林達也認為，會限制出境的案子多是貪污、金融、殺人強盜等重罪，案情複雜，最少應三個月才符合現況，何況連聲請延押的頻率都是兩個月一次，境管卻只有一個月，並不合理；至於通知被告境管，他也認為應設除外原則，否則被告得知自己被調查，可能會有滅證、偷渡等行為，將形成一場「大災難」。

一位不願具名的主任檢察官對修法則持正面看法，他認為，採取「相對法官保留」確可減少檢察官反彈力道，且把限制出境具文化，也能增加境管的程序正當性。