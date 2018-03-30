偷狗出怪招 「黑人」變成「紅人」

2018-03-30

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子前天下午經過范姓男子家前，看到7、8歲大的黑貴賓「黑人」窩在騎樓，便一把將牠抱上腳踏車偷走，狗的主人范男調閱監視器後，立刻PO網協尋偷狗賊，並向警方報案，警方昨找到李男，這時小狗一身閃亮黑毛卻變調，原來李男疑似掩人耳目，將黑貴賓染成葡萄紅，還自稱是因為喜歡紅貴賓，才會染色，李男被逮後自認是愛狗人士才會「抱走」范男的愛犬，警方訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。

53歲李男有公共危險前科，他向警方供稱，他目前無業，騎腳踏車是他的嗜好，每天下午都會經過范男家，每次看到「黑人」窩在騎樓，就覺得很可憐，因此28日下午他才會將牠抱上腳踏車，一路上小狗不吵也不鬧，前腳乖乖趴在李男腳踏車龍頭上，李男將「黑人」帶回家後，到五金百貨公司買了紅色染髮劑，幫「黑人」變色，似乎想要掩人耳目，不過李男否認，向警方供稱，是因為比較喜歡紅貴賓的緣故。

28日下午3時許，范男出門幾次喚了「黑人」都沒回音，調閱家門口監視器才發現有微禿的李男一手抱走愛犬，氣得直接PO網，並向警所報案，警方展開調查後，沿路調閱監視器，發現李男竟然距離范男家只有1、2百公尺，懷疑李男預謀偷狗。

警方到李男家，看見「黑人」一身黑毛變成葡萄紅，色彩還不均勻，將一人一狗逮回警所，范男看到「黑人」變「葡萄人」雖然訝異，但愛犬能失而復得相當感謝警方，訊後警方將李男依竊盜罪嫌函送法辦。