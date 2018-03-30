外型酷似「館長」 開車吸笑氣肇事

2018-03-30

〔記者吳仁捷／新北報導〕外型酷似網紅「館長」陳之漢的男子朱鎮興，前天從桃園市開車到新北市，不慎在板橋逆向撞上復康巴士，員警到場發現朱男車上有2支笑氣鋼瓶，追問後才得知朱竟邊吸笑氣邊開車，疑因嗨過頭才失事撞車，立刻將他帶回開罰，讓身穿健身背心、左手臂還刺有「海龍蛙兵」的猛男朱男，一身豪氣瞬間蕩然無存。

警方調查，35歲朱男有公共危險、毒品、妨害公務等前科，28日上午9時許他邊吸2顆笑氣氣球邊開車，一路從桃園市八德大湳交流道北上，到了新北市板橋區南雅南路、貴興路口時，因整個人飄飄然、想睡覺，竟把車開到對向車道，撞上一輛載著4名病患的復康巴士。

員警到場後，在朱男車子副駕駛座找到1支笑氣鋼瓶，朱男辯稱是因為自己長期失眠，才會花3600元買來笑氣吸食助眠，員警隨後在車上翻找，又搜出另1支笑氣鋼瓶及吸食器、氣球等證物，詢後將朱男依公共危險罪及違反社會秩序維護法送辦。

警方表示，因笑氣吸食後會有興奮感，常有年輕人開趴時用來助興，但笑氣吸久了恐會有缺氧情形，還可能變成植物人，過去已有不少樂極生悲的案例。目前笑氣可分成醫療用與工業用兩種，前者主要用於拔牙等麻醉手術，若違法濫用將違反藥事法，若是後者則只能依違反社維法開罰，此外因朱男是邊吸笑氣邊開車，另還得吃上公共危險罪等官司，呼籲民眾切勿輕易嘗試、以命試法。