男扮女裝踹路人 只因「不夠有女人味 」

2018-03-30

〔記者鄭淑婷、林惠琴／綜合報導〕桃園市一名高職男學生前天上學途中，莫名遭一名留著長髮、穿著熱褲的女子出腳猛踹肚子，男學生忍痛到桃園警分局武陵派出所報案，有熱心民眾調出監視器影像PO上臉書社團，網友認出踹人的「女子」其實是個男扮女裝的大學二年級學生，警方昨天將涉案的黃姓男大生帶回，黃男供稱，覺得自己「不夠有女人味、心情不好」，而踹男學生發洩。

警方調查，受害的高職男生28日上午7點多上學行經桃園區中華路騎樓，他邊走路低頭看手機時，突然遭到踹肚、跌坐在地，回過神來只見一名長髮、穿著熱褲的女子快步離去，忍著痛前往附近的武陵派出所報案說，「剛剛被一名女生踹肚子」，之後趕往學校參加段考。

有熱心民眾協助調出監視器影像並PO網，有網友認出動腳的人就是黃男，他經常在桃園區中華路一帶出現，之前曾因與人吵架鬧上派出所，警方也對黃男印象深刻，昨天一早就在他出沒之處等候，果然發現黃男蹤影，將他帶回派出所調查。

警方調查，黃男就讀某大學二年級，常在臉書PO出女裝照片，對於為何隨機攻擊男學生，供稱是因「自覺女人味不足、心情不好」。案情見諸媒體，立即引發網友不滿，湧入黃男臉書留言「心情不好就可以亂踹人」？「人家小孩有惹到你嗎」？

黃男家人接到通知趕到警局表示，黃領有輕度身心障礙手冊，對其行為感到抱歉又無奈；對於為何男扮女裝，黃男則向警方稱，覺得扮女生比較有精神。

警方說，受害男學生及其家人尚未決定是否要對黃男提出傷害告訴，訊後依違反社維法將他函送偵辦。

醫師︰可能曾被男性欺負

台灣精神醫學會理事長、精神科醫師賴德仁表示，通常這種個案可能曾經遭受過男性欺負，進而留下創傷，但認為只要變裝更換性別就可以保護自己，甚至能夠攻擊男性，究竟是人格或心理問題，可能要進一步就醫接受評估、治療。