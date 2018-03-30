獸父珍奶下藥性侵女兒

2018-03-30

〔記者陳慰慈／新北報導〕繼去年初發生色運將詹侑儒在乳酸飲料中下藥性侵韓國女子案後，國內也傳出14歲少女多次遭人在珍珠奶茶和乳酸飲料中下藥性侵，而且下藥者竟是親生父親，事後還拿出驗孕棒測試有沒有懷孕；她出庭時泣訴，「發覺飲料有苦味，收集空瓶後提告」；新北地檢署昨天起訴這名獸父。

還拿驗孕棒測試有無懷孕

14歲單親少女指控，父親會買╳╳╳（某款乳酸飲料）、珍珠奶茶、梅酒給她，並暗中在飲料中下藥。檢方起訴，獸父從前年11月至去年6月間，趁女兒喝下飲料昏睡後，溜進女兒房間，撫摸女兒下體並性侵，女兒曾在睡夢中驚醒，但迫於父親威嚴，裝睡不敢反抗。

少女控訴，爸爸每次拿給她喝的飲料，味道都怪怪的，喝完後很想睡，於是機警地將喝完的空瓶收集起來；她還說，某次弟弟跟她說「我們交換（飲料）看看」，弟弟喝完後，果然也想睡，加上曾看過爸爸半夜摸姊姊大腿，最後決定將一切告訴外婆，外婆轉知少女母親報警。

獸父到案後稱「我就是想摸」，承認撫摸女兒下體及下藥，自承做錯，但又辯稱使用藥量不多，女兒被摸時仍清醒，沒有反抗，代表願意，矢口否認性侵，但不接受測謊；驗孕棒部分，獸父辯稱女兒交友複雜，拿驗孕棒給她，是教導她避孕常識及如何保護自己。

檢方認定，姊弟指證歷歷，少女下體有撕裂傷，檢驗空瓶確有藥劑成分，依此起訴獸父。