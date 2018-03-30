國中醜聞 教練被控伸魔爪 幾乎全班男孩都受害

2018-03-30

要學生互打手槍 時間長達1年

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市某國中爆出男教練涉嫌猥褻男學生案，除摟抱、親吻外，還要求學生互打手槍，時間長達近1年，幾乎全班學生都受害；校方否認吃案，強調一發現就通報，並立即解聘黃姓教練，校方初步調查後認為，黃男是和學生打鬧「太過火」而有肢體碰觸，並未查出要學生互打手槍情事。

校方調查是師生打鬧「太過火」

桃園市政府教育局長高安邦表示，此案的調查報告將於本月31日由性平會做最後確認，若黃姓教練確實有猥褻行為，警方即會調查送辦，並將他列入「不適任教師」名單，無法再到各級學校任職。

桃園市議員王浩宇上週接獲家長投訴，指32歲黃姓男教練涉嫌性騷擾10幾名學生，把男學生叫進自己寢室摟抱親吻、或闖進浴室強拍學生裸照，甚至要求男學生互打手槍，總教練對此知情卻不制止。

家長：總教練知情不制止 反打學生

王浩宇說，家長反映已2個多月，離職的黃姓教練仍經常聯繫男學生，校方不但沒有通報，甚至勸說家長放棄調查，最近又有家長聽聞總教練連呼孩子8個巴掌，難以容忍，向他投訴揭發。

校方指出，黃姓男教練是家長後援會自費聘請，校方1月10日接獲檢舉，即通報教育局且啟動性平機制進行調查，同時解聘黃男，阻絕他與學生的聯繫。

校方說，初步調查黃姓教練只是和學生打鬧太過火，有些肢體碰觸，無猥褻行為，家長得知調查結果後，無人要求提告。記者昨致電黃姓教練，無人接聽。