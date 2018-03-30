球評被控性騷／節目搭對方肩 兩人都有

2018-03-30

〔記者廖聿偉、粘湘婉／台北報導〕國內具有高知名度的球評李亦伸，圈內人都稱「坤哥」，私底下為人和善，樂於分享經驗，鮮少與人結怨，其媒體資歷豐富，曾任職於民生報、聯合晚報，近年轉戰電視圈擔任球評，也擔任專欄寫手，並在「17直播」開節目，發展相當多元。

李亦伸的文章個人風格鮮明，主觀的報導在網路評價兩極，加上預測賽事常失準，被球迷封為「反指標」，並被冠上「糗爺」封號，連SBL球員也曾私下開玩笑表示，「希望不要被坤哥誇獎，球隊可能會陷入低潮。」

2015年李亦伸擔任球評時，評論台灣隊球星劉錚打球太嫩，未料下一場劉錚大爆發，他也在節目上舉牌致歉。今年HBL他預測南山奪冠或松山不敵能仁，結果全部落空，李亦伸的評論成為球迷茶餘飯後話題。

李亦伸捲入性騷疑雲，不少網友聲援他，挖出過去張旖旂也曾搭李亦伸肩膀片段，或張與其他球員的合照。

「娃娃」張旖旂臉書有近7000名粉絲支持，她鼓起勇氣公布性騷擾遭遇，引發熱議。她過去曾擔任大專體總SSU校園記者、udn tv就要體育新聞的播報記者、pb+運動平臺的記者及主持人。

她曾透露，原先念幼教系，因熱中籃球等活動，大學加入系排、系籃，研究所轉念體育系，考取國家籃球裁判C級證照。她過去回母校分享職涯時，以「擇善固執」形容自己，持續關心台灣體壇也是她熱愛體育方式。