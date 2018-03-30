女主播控性騷 知名球評:無心冒犯

2018-03-30

〔記者粘湘婉、廖聿偉／台北報導〕國內#me too運動持續延燒，昨又有女主播控訴遭體育圈名人性騷擾！

愛爾達體育台女主播張旖旂在臉書PO文說，曾遭國內知名球評李亦伸、攝影吳嘉祐性騷擾，表示「即使事發超過1年，至今仍在心中留下陰影」。李亦伸也透過臉書回應「女性在職場尊重必須被重視，我很同情這樣的事情，忽略了張wawa的感受，無心冒犯，我很抱歉」，不過他也稱，他也是受害者，對於不實指控無法容忍。

節目效果? 反應兩極

對於張旖旂具名指控李亦伸性騷擾，外界反應兩極，不少網友支持她公開說出的勇氣，「如果不說出來，加害者可能還會覺得自己沒有做錯任何事情」；但也有網友及業界人士為李抱不平，表示他是孝子、不好女色，影片應只是做效果，不該拿他與吳姓攝影相提並論。

張旖旂未回應是否提告

張旖旂昨天態度低調，不願受訪，未回應是否提告；記者無法連繫上李亦伸、吳嘉祐。

張旖旂在臉書PO文表示，與李亦伸拍攝節目宣傳影片，李未依腳本，突然對她「扶腰、抓手」，讓她相當不舒服，事後崩潰大哭；她有跟節目製作人及長官反映，但製作人僅安撫她情緒，表示沒時間重拍，要她體諒。節目正式上線後，她擔任節目主持人，李亦伸當來賓，又抓住她手臂，「我仍然記得那緊抓我手臂的噁心感覺，當時我只能帶著崩潰的情緒繼續工作，下節目之後大哭。」

另名攝影師被開除

她稱，過去在寶悍公司任職時，吳姓已婚攝影常藉機摸她臉、撥髮，同業一度誤會2人是男女朋友，男方妻子也相當不悅，「我覺得很冤枉，沒發生過的事，卻被誤會。」她離職後聽說吳姓攝影強摟實習生遭開除，才知道沉默對事情沒幫助。

李亦伸說，他會強力捍衛尊嚴，但不想計較，希望風波就此平息，不會再回應媒體，此事件給老婆、家人、親朋好友添麻煩，是他最難過的事。李的女兒李葦涵力挺老爸：「清者自清，家人永遠愛你。只要認識你的人都知道，你是自律嚴謹且認真負責的人，不需理會鄉民們的無腦發言。相信時間一定會還給你清白。」