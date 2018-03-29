奪命肇逃 辯焦慮症發作

2018-03-29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕賴姓男子26日駕駛轎車從屏東縣東港返回潮州時撞上騎機車的周姓婦人，周婦被撞飛，賴嫌肇事後加速逃逸，周婦傷重送醫隔天不治，賴嫌躲了2天後昨天投案，卻向警方辯稱是「焦慮症」發作才不敢下車查看，冷血行徑引發眾怒。

躲2天才投案 引眾怒

警方調閱肇事路段監視器，比對熱心民眾所提供行車紀錄器調查，發現賴嫌駕車行經崁頂鄉中正路一段1號前違規行駛慢車道企圖超車，卻直接從後方撞擊騎機車的周婦，周婦和機車當場被鏟飛，滿地散落鞋子、安全帽及機車零件，周婦傷重，送醫後於27日不治。

警方調查，賴嫌肇事後不僅未停車查看，還冷血地駕著已撞爛車頭的汽車繼續行駛，警方查出車主為設籍台南市的27歲蕭姓女子，遂赴台南市蕭女住處查訪，得知蕭女的車是賴嫌所購並都由其駕駛，蕭女並不知賴嫌去向。

警方隨後前往潮州鎮華安街賴嫌住處搜索，在地下室發現賴嫌將肇事車以車罩蓋住，警方策動賴嫌，有毒品前科的賴嫌和車主蕭女2人，昨在家人陪同下投案。

賴嫌供稱，當時僅他1人駕車，因焦慮症造成緊張、害怕，不敢下車查看才逃逸，承諾會負責後續賠償，全案詢後依肇事致人於死罪送辦。

賴嫌說法卻引來家屬氣憤，家屬指出，當時若賴嫌下車查看並協助送醫，傷者情況也許就會不同，但賴嫌肇逃還想卸責，將透過法律「追究到底」！