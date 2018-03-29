騙3千人 冒用名人代言賣劣貨 逮2嫌

2018-03-29

〔記者邱俊福／台北報導〕又見臉書一頁式廣告詐騙！刑事局偵九大隊破獲境外集團在台倉儲，發現該集團涉嫌擷取、變造知名中醫師吳明珠、藝人于美人等名人代言影像與電視新聞畫面等，PO在臉書專頁吸引民眾上網瀏覽，再配合一頁式廣告販售劣質商品，初估5個月來至少騙倒3000人，不法獲利達400萬元，警方前天逮捕2名嫌犯，詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，該詐欺集團涉於去年6月間創設臉書粉絲專頁，先擷取、變造中醫師、名人的代言影像與新聞畫面，再利用一頁式廣告，結合時事、八卦等議題推銷劣質商品，一旦接獲訂單就透過中國上海「壹加壹國際物流公司」委託不知情報關行以貨到付款方式出貨，當民眾發現是劣質品或仿品時已無法退貨，求償無門。

去年11月，交通部為解決這類問題，曾要求各大貨運業者依規定記載託運人聯絡資料，並建立貨到付款的退款機制，讓受害人可聯繫報關行退貨，並由報關行先代為退款。但近來警方發現，這些被退貨的劣質商品會送往壹加壹公司位於桃園蘆竹的倉儲庫房留存，只要又有被害人訂購同一商品，壹加壹公司就會再將劣質商品重新包裝寄出，疑藉此繼續行詐。

經長期蒐證，前天警方前往蘆竹逮捕負責倉儲工作的31歲男子張品銳，同時查扣中藥增髮皂、中藥肚臍貼、牛頭牌炒鍋、單筒望遠鏡等大批劣質商品與電腦、手機等贓證物，另循線查出相關貨款都匯入壹加壹公司指定的49歲男子陳榮泰帳戶，再將陳嫌約談到案，2嫌雖都辯稱不知情，仍被依詐欺罪嫌移送法辦。

警方另將中國籍劉姓倉儲經理及歐陽姓女行銷經理一併帶回了解，檢方複訊後將2人列為證人，訊後請回。