嘉義軍火庫 驚見衝鋒槍、達姆彈

2018-03-29

〔記者曾迺強、黃良傑／綜合報導〕高雄市前天警匪槍戰，警方在歹徒座車查獲大批槍彈；嘉義縣警局刑警大隊與民雄分局昨也在民雄鄉安和路男子曾文祥的公寓住處，查獲手槍、長槍、衝鋒槍共8把，其中2把M4突擊步槍、1把Zoraki 925衝鋒槍都是制式，還有俗稱「達姆彈」的中凹彈，曾母剛買便當回家，見幹探從兒子房間搜出大量槍彈，當場淚崩，哭求「別抓我兒子」。

母淚崩哭求「別抓我兒子」

員警透露，曾嫌持有的槍彈火力相當可觀，M4突擊步槍每把市價70多萬元，金牛座改造手槍約4萬元，所幸及時破獲逮人，否則若像高雄市前天發生警匪槍戰，後果不堪設想。

警方獲報，民雄鄉有人意圖販售槍枝，經長期跟監蒐證後，發現以包工程為業的曾男（45歲）涉有重嫌，幹探昨天中午前往搜索，假扮成檢查電視線路的人員，趁曾嫌開門時，一擁而上將他制伏。

警方在曾嫌住處起出2把制式M4突擊步槍、1把制式衝鋒槍Zoraki 925、4把金牛座改造手槍（JP-915）、1把操作槍、2發中凹彈、5發制式長槍子彈、28發制式90子彈、7發制式霰彈及槍彈改造工具，還起出7.5公克海洛因、安非他命和吸食工具。

還沒找到客源就被逮 嫌喊衰

曾嫌供稱，槍械是向朋友購買，想要轉賣賺一筆，原本存放他處，這幾天才帶回家，中凹彈是興趣收藏，孰料還沒找到客源就被逮，「衰到不知道說什麼。」警方對其說法存疑，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

高雄槍戰 車內又搜出222顆子彈

另，高市警匪槍戰，警方於槍戰當天擊斃持槍歹徒陳祈安，在車後座行李廂和袋內查獲2把衝鋒槍、4把短槍，以及305顆子彈（含97顆達姆彈）、131.8公克毒品後，待鑑識人員採驗跡證與彈道後，展開地毯式搜索。警方又在車內副駕駛座腳墊下，查獲222顆子彈，其中多達150顆是「死亡之彈」達姆彈。