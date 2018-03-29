玩過火！在教室拉Ｋ 警查辦 屁孩︰磨感冒藥模仿

2018-03-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化一名高職男學生疑拿感冒藥當Ｋ粉，在教室模仿拉Ｋ，這段「教室磨粉拉Ｋ」影片前晚被轉傳到臉書社群「黑色豪門企業」，震驚各界；彰化警方主動偵辦，男學生自稱是將感冒藥磨粉模仿拉Ｋ，願意驗尿自清，警方初步檢驗藥粉，發現是感冒藥的成份，不過仍將進一步送驗釐清。

高職男願驗尿自清

由於模仿動作太過逼真，影片遭PO網後，這名高職生當晚在教官陪同下到警局，對於自己「玩過火」引起警方偵辦深深懊悔。

學生供稱，以前曾在校外看過其他人拉Ｋ，在好奇耍帥之下，才會想在教室裡頭「表演」一下，就用感冒藥磨成粉來冒充，並作勢要「拉Ｋ」，同學則用手機拍下並上傳網路。

同學拍下 上傳網路

警方指出，這名學生主動交出網路流傳影片中所使用的磨錠卡片，以及感冒藥、還有疑似的捲菸一支，初步篩檢發現是感冒藥成份。

警方表示，這名學生已年滿18歲，如果檢驗確定是三級毒品Ｋ他命或是驗尿未過的話，就要接受行政裁罰與講習；由於學生自稱曾在校外看過其他人拉Ｋ，也將會擴大追查。

警方指出，這名學生公然在教室模仿拉Ｋ，不僅是錯誤行為，也可能造成其他同學錯誤認知，以為拉Ｋ沒什麼大不了，並強調「拉Ｋ一時，尿布一世」不只是宣導遠離毒品的口號而已，已有許多年輕人拉Ｋ拉到包尿布，才來痛改前非，因此，不只是要遠離毒品，更要遠離朋友圈裡的吸毒者。

學校︰將加強輔導

針對學生在教室模仿拉Ｋ，校方強調，就算開玩笑的模仿行為，也非常不恰當，將加強輔導，如果涉及違法之處，將處分。

毒品：

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