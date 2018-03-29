自種自烘焙 監獄咖啡 收容人包辦

2018-03-29

〔記者王秀亭／台東報導〕位於台東縣鹿野鄉永安村的台東戒治所利用入口處右側的建物空間，開設全國唯一監獄裡的複合式咖啡廳，今年起「擴大營運」，假日也開放，因應參訪民眾多，未來還要經營簡餐，甚至引進其他監所的「主力產品」水餃、麵線等，民眾可到監獄邊喝咖啡、吃點心，邊享受縱谷美景！

台東戒治所從2010年起栽種咖啡樹，至今栽培面積達8.5公頃，栽種1萬2000株有機「阿拉比卡」咖啡樹，從採收、烘豆到煮咖啡全都出自收容人之手，還曾拿下台東縣咖啡分級評鑑有機咖啡組金質獎。所方兩年多前設複合式咖啡廳，賣咖啡、自製土鳳梨酥，同時展示所內收容人的手工藝成果，加深民眾對矯正機關的認識，開幕後常吸引社區民眾及鄰近的旅宿業者帶著旅客來此品嘗「監獄咖啡」，不過，咖啡廳營業時間短，讓想一探究竟的民眾常無緣造訪。所方接獲反映，決定今年起咖啡廳星期例假日照常營業，還成立臉書粉絲專頁、新增戶外咖啡座，每月僅配合外役收容人返家探親時間，休館3至4天。

假日營業 讓民眾認識矯正機關

台東戒治所輔導科長黃志欽表示，擴大「營業時間」後，考量民眾需求，計畫新增簡餐，也不排除集結各矯正機關美食，以現煮方式呈現岩灣技訓所水餃、金門監獄麵線的美味。