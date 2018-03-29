真敢！中監科長 拗性侵犯代寫論文

2018-03-29

找教誨師牽線 第1人假釋 再找第2人

〔記者楊政郡、蘇孟娟、魏瑾筠／綜合報導〕台中監獄傳出教化科長廖瑞坤，攻讀嶺東科大EMBA，透過教誨師牽線，利用受刑人專業幫他寫論文，原本已經起綱的題目，受刑人中途假釋，廖又改題目，另找性侵案的大學教師受刑人撰寫，嚴重的「公器私用」，矯正署接獲檢舉後調查，上週五台中監獄考績委員會開會決議將廖瑞坤記過一次，矯正署考績委員會前天開會決議加重處分，改為記過兩次並調整職務，牽線的教誨師也處記過一次。

廖瑞坤記過兩次調職

據了解，廖瑞坤（原為台南二監科長）去年8月才轉任台中監獄教化科長，並在嶺東科大就讀企業管理系高階經營管理碩士在職專班EMBA，他原本的論文題目是「毒品案的量化分析」，廖員透過某位女教誨師得知某受刑人有問卷調查及統計的專長，就找他來協助，可是該毒品案受刑人只起綱意旨，還未完成細目章節就假釋出獄。

廖員只好更改題目為「網路世代的交易風險」，同時拜託女教誨師再介紹適合的受刑人幫忙代寫。女教誨師又介紹曾在某大學任教的性侵案受刑人。

2受刑人︰未受威脅或對價

中監調查，兩名受刑人表示都沒有受到威脅或對價；嶺東科技大學指出，廖姓科長自去年9月起選修該校企管系高階經營管理碩士在職專班（EMBA）學分班的課，但該學分班只開放單純修學分，並非正式學生，也沒有學籍，根本沒有交論文的必要，事件屬當事人個人行為，不便置評。