專家研判非合成 第4人站對面塔頂拍

2018-03-29

〔記者王宣晴、何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市政府工務局昨派員到場查看，不解3人如何爬上塔柱頂端，懷疑是合成照。

資深攝影師洪年宏表示，該張照片人物比例、陰影效果正常，也沒有不自然的修照痕跡，研判並非合成照。

洪年宏說，照片中僅有輕微調整光影，塑造出極限攝影的危險美感，且3名男子的陰影及人物比例皆正常，人物旁也沒有合成照常會出現的不自然鋸齒、模糊效果。

消防員：釘書針梯可登頂

洪年宏指出，空拍機大多是橫幅拍攝，這張照片卻是直幅，透過照片中橋墩變形的效果判斷，拍攝者離3人並沒有很遠，研判應有第4人站在對面塔頂，利用極限攝影者愛用的運動攝影機，配合廣角鏡拍攝。

新北市消防局慈福特搜分隊長林建宏指出，消防人員進行橋樑救援時，都會穿上全身式吊帶裝備，腰部再加裝兩條cow’s tail（牛尾繩），攀爬救援時會將其中一條牛尾繩綁在橋墩上俗稱「釘書針」的梯子，避免救援時遭強風吹落。

林建宏呼籲，民眾若無安全裝備，切勿為了追求一時極限快感，私自爬上橋墩或高樓，若因此造成生命危險，得不償失。

炫膽量愈玩愈大 易出問題

精神科醫師楊聰財則說，3人仍處於容易衝動、失控的青春期，才會有這種一般人認為太過危險的舉動，忽視可能的風險，只為炫耀膽量。

楊聰財說，帶頭者有一定程度的自戀性格，跟隨者則是配合起鬨、證明自己也有膽量，去做類似這種危險、不好的示範；他擔心，現在是網路時代，帶頭者把自己的「英勇事蹟」PO網流傳，勢必有人愛比較，並且想要玩得更大、更瘋狂，一旦發生意外，也將造成社會資源浪費。