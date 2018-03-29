攀135米高新北大橋 3男站立錐之地玩命

2018-03-29

塔柱頂 寬不到50公分

〔記者王宣晴、何玉華／綜合報導〕就讀國立台灣戲曲學院三年級的學生李翰昇，因喜愛極限攝影，竟與友人爬上新北市三重區高達135.75公尺（約40層樓高）的新北大橋塔柱，3人並肩站在寬度不到50公分的塔頂，利用運動攝影機拍下他們的大膽行為，畫面看來異常危險。本月7日將照片上傳社群平台Instagram（簡稱IG），吸引1661名網友按讚，網友留言「好猛！」「到底怎麼爬上去的」；但有人提醒「安全為重！」也有網友戲謔說「請國防部徵召這3位公子進空特部」、「一看就知道是合成的」。

新北市工務局表示，底部維修通道兩道門鎖有上鎖，昨檢視都未被破壞，無法以毀損公物罪送辦，而維修孔只有在維修時才會打開，沒想到會有人潛入，因此未豎立禁止進入告示牌，無法以違反社會秩序維護法開罰。

未破壞公物 沒辦法開罰

警方表示，上述行為極危險， 呼籲民眾勿拿生命開玩笑，不過初步檢視3人行為未危害他人，應也未涉及公共危險罪，若接到報案，會傳喚調查。

根據IG照片，3名穿黑色勁裝男子站在新北大橋塔柱頂端，身上沒有任何安全防護設備，腳下就是蜿蜒的大漢溪，相當危險。

警：勿拿生命開玩笑

新北市工務局總工程司林昆虎表示，大橋兩側塔柱間有兩條橫樑相通，塔柱內部的維修通道，由下方抵達第一個橫樑處，是僅能容納2至3人的維修電梯，接著須爬梯抵達最上方橫樑，而上方橫樑距塔柱頂端還有20公尺高，無通道連接，不知3人怎麼上去的。