疑詐貸安泰銀2億元 飯店集團老董擬聲押

2018-03-28

〔記者謝君臨、陳慰慈／台北報導〕檢調偵辦安泰銀行疑遭詐貸2億元案，26日晚間將開著保時捷休旅車的主嫌「印象台灣飯店集團」董事長林原廣、財務主管廖婉瑩，以及搭機返台、負責飯店裝潢工程的共犯黃耀賢拘提到案，並發動第二波搜索行動。昨晚林、廖、黃陸續移送台北地檢署複訊，檢方訊後不排除以涉犯詐欺等罪、有串滅證及逃亡之虞為由聲押3人。

檢調23日發動首波行動，約談林原廣等11人，但林、廖、黃均未到案，大都會機電工程公司董事賴文賓等8名證人則於訊後獲檢方請回。檢方事後對未到案的3人核發拘票，26日晚間7時許順利拘提林、廖到案，兩個小時後再把剛搭機抵達桃園機場的黃帶回。

檢調調查，2014年間林原廣涉嫌為了填補2億1000萬元資金缺口，透過大都會機電工程公司找記帳士開立不實發票憑證，再由財務主管廖婉瑩製作假金流，墊高原本僅約1億元的台北城飯店裝潢工程款，藉此從安泰銀貸得2億元。檢調懷疑林等3人將部分款項匯往海外私人帳戶，上週緊急赴台北城飯店等5處查扣帳冊與銀行往來明細，並於26日晚間拘提3人到案。

據悉，48歲林原廣是台南麻豆林家後代，2000年自美國學成返台後，曾向銀行融資1200萬元買下北市松江路、民生東路口巷內的老舊透天厝，打算跟朋友合開補習班，沒想到外觀才剛整修好，就被人以翻倍的2800萬元買下，讓他自此決心投入房地產事業，後來更跨足到飯店業。