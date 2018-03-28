測照巡邏記嘉獎 昨起國道連5天抓飆車

2018-03-28

〔記者陳冠備／彰化報導〕愛在高速公路飆車的駕駛人要小心自己的荷包哦！

名車把國道當競速場

高速公路入夜後，有駕駛趁車流量減少時恣意狂飆，自認警方抓不到，對此國道警察第三大隊公布今年1、2月在中山高中部路段取締超速686件，其中包括一輛奧迪與一輛BMW轎車分以217公里與215公里飆車，經國道警方拍照取締，國道三隊交通組組長賴協駿表示，從昨日起至31日止，國道交通全面大執法，駕駛人不要以「快」試法。

國道公路警察局指稱，從本月27日到31日將進行交通大執法，除了取締超速，警方另有「巡邏勤務」，只要取締車速逾20-40公里，每10件嘉獎一次，「測照勤務」取締，每20件嘉獎一次，「巡邏勤務」取締嚴重超速逾40-60公里，每3件即嘉獎一次，「測照勤務」取締，每6件即嘉獎一次；「巡邏勤務」取締嚴重超速逾60公里以上，每一件即嘉獎一次，「測照勤務」取締，每兩件即嘉獎一次。

賴協駿表示，不少駕駛人認為躲過固定桿測速照相，警方就無法取締超速，但目前警方搭配有錄影功能的雷射測速槍，以國道三隊來說，今年1、2月間共取締686件超速違規，包括1月18日深夜4點45分在國道一號北上224.9公里處拍到一輛奧迪A4轎車以時速217公里駕駛，而在2月22日深夜3點17分南下214.2公里路段，也拍到一輛BMW 320轎車以時速215公里超速駕駛。

賴協駿說，這兩輛轎車違反道路交通管理處罰條例，已超速逾100公里，警方將直接開罰2萬4000元。賴協駿也說，大部分發生車禍原因都是未保持安全距離，車速越快，反應時間越短，就越難保持安全距離，為降低事故發生率，而進行大執法，這5天為宣示作用，是呼籲用路人須依規定速限行駛，避免發生意外。