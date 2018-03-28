家被闖空門？ 竟是刑事局幹員秘搜

2018-03-28

沒人在家逕自進屋 惹非議

〔記者黃美珠、邱俊福、王定傳／綜合報導〕刑事局人員日前到新竹縣搜索販毒集團成員劉姓男子的住處，結果劉男與家人均不在，刑事局人員雖持搜索票進入劉宅，但劉宅無人，警方又沒找來里長等第三人到場見證搜索過程，反被當事人抓包，指控警方是闖入民宅翻箱倒櫃的「小偷」，惹來非議！

屋主：破壞門窗、翻箱倒櫃

新竹縣劉姓夫妻指控，5日上午近11點，3輛自小客車、8個年輕壯漢，趁他們夫妻回印尼娘家沒人在，直接破壞門、窗、大鎖就衝進家裡「翻箱倒櫃」；劉太太說，當晚下班回家、住在隔鄰的親屬看到他們家被人闖入，以為遭小偷，打越洋電話告知他們，並請家屬代為報案，後來才知不速之客竟是刑事局幹員！

劉太太說，事發後警察完全沒有任何的道歉，就像沒有這回事一樣。他們很想知道何以警方可以在他們家完全沒有人的時候來去自如？過程中，這批警察不僅破壞了他們家的大門和每個房門鎖，用來自保、預防宵小的監視器也被撥開鏡頭，變成拍天花板！以致整個「被搜索」的場景，在調出監視器畫面時只能看到對方侵入的「前段」影像，沒辦法拍下後續每層樓各房被破壞、翻箱倒櫃的畫面；她說，已到新竹地檢署按鈴控告涉案員警無故侵入私人住宅且毀損財物。

警：嫌疑人不在 退出屋外

針對被控違法搜索，刑事局偵三大隊昨天澄清，當天持搜索票前往新竹搜索劉姓販毒集團成員住處，因發現有人上門找劉男，且劉男的交通工具也停放在屋外，加上執行人員發現窗戶未鎖，為避免物證遭湮滅，才直接由窗戶進入房間，尋找對象是否躲藏其中。

刑事局強調，搜索全依法定程序進行，並未破壞住家，也有呼喊劉男姓名，發現劉不在家後，執行人員就退出屋外，全程都有錄影蒐證。後來專案人員持續在屋外埋伏至日落，見仍無人返屋，隨即結束勤務，並於本月19日另行將回台的劉男拘提到案，以毒品罪嫌移送檢方偵辦。

對於這起搜索爭議，有檢察官指出，偵辦刑案時須視現場狀況與急迫性來執行搜索，若是當事人自己開門，直接出示搜索票即可進行搜索，但以販毒這種極可能滅證的案件來說，常有毒販明明躲在屋內卻拒不開門，警方可強制進入搜索，以防毒販趁機滅證。

檢：請里長第3人到場避嫌

不過這名檢察官也指出，本案雖未違法，但確實有瑕疵，警方應先在附近進行勘查，若判斷當事人在家卻拒開門，搜索前應先請好鎖匠，若判斷不在家，也應請里長等第三人到場見證搜索過程，防止當事人事後爭執被「栽毒」或財物損失。