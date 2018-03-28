與家人遊淡水 婦離奇死三芝街頭

2018-03-28

〔記者王宣晴／新北報導〕63歲蕭婦日前與家人到新北市淡水老街遊玩，晚間卻走失，家人著急報案，不料婦人失蹤1小時後，被人發現倒臥離淡水老街10公里的三芝台2線路邊，已無生命跡象，送醫不治。

蕭婦身上並無外傷，家屬質疑死因不單純，另外當天老街人潮眾多，警方尚無法釐清婦人走失路線、中間與何人接觸，將擇日解剖，釐清死因。

警方調查，住三重的蕭婦患有輕度憂鬱症，大兒子本月25日帶母親前往淡水老街遊玩散心，晚間蕭婦突然情緒低落，向兒子表示「想吃魚酥」，跟隨兒子穿過小巷子往渡船頭方向前進，晚間6點多，兒子回頭查看，母親已消失在人群中。

兒子心急如焚四處尋找，1小時後仍找不到，趕緊打電話報案，警方發動協尋，晚間7點30分，蕭婦被民眾發現倒在距離淡水老街10公里遠的三芝大片頭工業區路邊，已失去生命跡象，送醫不治。

蕭婦兒女向警方表示，母親雖有憂鬱症，但未有輕生念頭，懷疑死因不單純，蕭婦女兒更在臉書社團PO文，尋找曾拍到母親身影的行車紀錄器或監視器畫面。並在臉書中稱：「怎麼樣都不明白，為何媽媽會突然失蹤，1個小時後又出現在三芝，且已失去生命跡象。」

警方調閱監視器發現，蕭婦與兒子走散後朝淡水捷運站方向前進；而蕭婦最後身影被路過的公車行車紀錄器拍下，當時身上沒錢的蕭婦獨自走在路邊，並未搭車。