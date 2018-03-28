校園保全見小情侶親熱 威脅通報 硬上少女

2018-03-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮某國中33歲葉姓保全，深夜巡查校園，撞見一對男女學生在團體諮詢室偷嚐禁果。葉男要求男學生離開，威脅女學生「想要回家可以，是不是要付出一點代價？」「不然就通報」，女學生嚇到不敢抵抗，遭保全性侵。花蓮高分院昨依妨害性自主罪判葉男5年6個月徒刑。

女學生嚇到 不敢抵抗

檢警調查，2015年10月間，花蓮某國中校園警報系統深夜出現異狀，葉姓保全前往查看，發現一對8年級男女學生衣衫不整、逗留在團體諮詢室內，2名學生擔心受罰向保全求情，盼不要報警、不要通報校方，葉男僅要求2人離去。

不久，保全系統二度異常，葉姓保全前往查看，發現這對男女學生又跑回到原處逗留，葉男要求男學生離開、留下女學生在諮詢室內。

被害少女向檢警哭訴，葉男威脅她「妳想要回家可以，但是不是要付出一點代價，不然就要通報」，葉男在團體諮詢室性侵對方，身心受創的被害少女騎單車逃出學校，在附近涼亭找到男學生述說悲慘遭遇，也向另名好友訴苦。2個月後老師得知，性侵事件才曝光。

老師得知 揭發惡行

葉男否認犯行，稱遭少女挾怨報復，編故事誣陷；花蓮高分院二審審理時，法官認為少女被害後並未積極的找師長反映，僅私下向同學抱怨，也沒向葉男提告或追究，顯示受害少女「不願說明、不追究、息事寧人的心態」，所以無誣陷被告的可能，認為被告趁少女犯錯有機可乘，心生歹念，先將男學生驅離，獨留少女強制性交，犯行已堪認定。