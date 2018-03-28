兒想爸 帶到小三家苦等 絕情夫見妻痛毆 准離

2018-03-28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張男因傷害致死案服刑，坐牢10年出獄後，不顧獨力撫養4個小孩苦等的妻兒，竟冒用林妻名義讓她背負巨額債務與稅款，還離家與小三生下1子，張男的兒子思念父親，林妻特地帶兒子去小三家門口站了好幾個小時，未料張男看到林妻，竟揮拳痛毆妻，林妻心寒訴請離婚，新竹地院判准。

養4個小孩 等夫出獄

林女說，張男服刑期間，她獨力扶養子女，兼差好幾份工作，一心等待他出獄，希望夫妻能共同改善困境，沒想到2012年張男出獄後任職某公司，竟冒用她名義擔任2家空頭公司負責人，欠下巨額負債及稅款，接到法院執行命令通知，才知道遭枕邊人出賣。

遭夫出賣 背巨額債務

林女痛斥張男完全不顧妻兒死活，2015年起就很少回家，還與小三生下1子，且申報於戶口內，後來又因染毒入戒治所。張男並曾性侵未成年女兒，他離家出走後，女兒才敢向老師求救，種種惡行讓林女瀕臨崩潰，實在無法繼續與他維持婚姻，因此訴請離婚。

染毒外遇 還性侵女兒

林女說，她自始即獨力照顧4名子女，張男入獄服刑10年，出獄後不久又離家，從無一日曾盡人父之責，甚至對親生女兒做出獸行，顯難期待日後善盡保護教養之責，因此請求4名子女的監護權。

兒作證 對父愛幻滅

兒子作證說，曾經有次想知道爸爸在哪，要求媽媽帶他去找爸爸，結果媽媽跟他在小三家門口站了好幾個小時，後來爸爸出來看到媽媽，竟揮拳就打，讓他對父愛的幻想頓時破滅。

法官審酌後判准離婚，將4個孩子的親權都判給林女。