高雄槍戰／警正面挨冷槍 「不發彈」閃死神

2018-03-28

從警5年來第一次開槍

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市特勤中隊警組警員施建安、余和謙，昨凌晨遭遇火力強大的槍毒嫌犯，2警一見坐在違停白色轎車後座的嫌犯陳祈安，推開車門的同時、還把槍架在車窗上開槍後，立即還擊，特警余和謙當時緊急高喊「有槍！小心」，接著開出他從警以來的第一槍。

有槍!小心 急提醒搭檔

昨凌晨3時30分，施建安、余和謙盤查違停白色轎車，駕駛陳羿丞和副駕駛座洪億原陸續下車，但右後座身穿SWAT戰術背心的陳祈安，半開車門作勢下車，卻冷不防拔出改造手槍朝警開槍，余和謙察覺不對，又聽見槍枝擊發聲，立即高呼「有槍！」提醒同袍，洪嫌和陳男又鑽回車內，雙警持續擊發22槍反擊。

當時余和謙開了15槍，另一名開槍防衛的特警施建安開7槍，子彈貫穿車門擊斃持槍歹徒陳祈安。余和謙事後坦言，這是他從警近5年來第一次開槍，感受到生命遭受威脅，「生死一瞬間」；他說，當知道後座搜出6把槍枝，還有達姆彈時，「我真的嚇一跳」！

事後見軍火庫 嚇一跳

余和謙年僅25歲，警專30期畢業，1年半前從新興分局調進特勤中隊，他回憶，當時見陳祈安一下車，持槍推開車門剎那，還把槍架在車窗上，感覺空氣瞬間凝結，他高呼「有槍！小心」提醒搭檔施建安，他同時往後退一步開槍，邊開槍邊找掩蔽。

老天保佑 盼大家都平安

2警強調，完全不知車上有沒有武器，或擁有多少軍火，突見嫌犯陳祈安拿槍出來襲警，實在危險至極，還好是對方「不發彈」；2人事後均心有餘悸，語重心長地說，希望每位在線上執勤的員警都能平安，千萬要留意各種突發狀況。

  • 警方查扣罕見的衝鋒槍。（中央社）

    警方查扣罕見的衝鋒槍。（中央社）

  • 保大特警還擊22槍，多發集中於駕駛座及輪胎。（記者黃良傑翻攝）

    保大特警還擊22槍，多發集中於駕駛座及輪胎。（記者黃良傑翻攝）

  • 同車的駕駛陳羿丞被警方壓制逮捕。（記者黃良傑翻攝）

    同車的駕駛陳羿丞被警方壓制逮捕。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方查獲97顆達姆彈，達姆彈被稱為「開花彈」、「炸子」，被警方喻為「死亡之彈」，一旦射入人體後會炸開，是高度殺傷力的子彈。（記者黃良傑攝）

    警方查獲97顆達姆彈，達姆彈被稱為「開花彈」、「炸子」，被警方喻為「死亡之彈」，一旦射入人體後會炸開，是高度殺傷力的子彈。（記者黃良傑攝）

  • 槍戰發生時，同車的洪億原被特警拉出車外逮捕。（記者黃良傑翻攝）

    槍戰發生時，同車的洪億原被特警拉出車外逮捕。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市警匪槍戰駁火，保大特警擊斃1名歹徒，查扣大批軍火，其中有2把制式衝鋒槍、4把改造短槍、97顆達姆彈等。（記者黃良傑攝）

    高市警匪槍戰駁火，保大特警擊斃1名歹徒，查扣大批軍火，其中有2把制式衝鋒槍、4把改造短槍、97顆達姆彈等。（記者黃良傑攝）

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