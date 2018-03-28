高雄槍戰／警正面挨冷槍 「不發彈」閃死神

2018-03-28

從警5年來第一次開槍

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市特勤中隊警組警員施建安、余和謙，昨凌晨遭遇火力強大的槍毒嫌犯，2警一見坐在違停白色轎車後座的嫌犯陳祈安，推開車門的同時、還把槍架在車窗上開槍後，立即還擊，特警余和謙當時緊急高喊「有槍！小心」，接著開出他從警以來的第一槍。

有槍!小心 急提醒搭檔

昨凌晨3時30分，施建安、余和謙盤查違停白色轎車，駕駛陳羿丞和副駕駛座洪億原陸續下車，但右後座身穿SWAT戰術背心的陳祈安，半開車門作勢下車，卻冷不防拔出改造手槍朝警開槍，余和謙察覺不對，又聽見槍枝擊發聲，立即高呼「有槍！」提醒同袍，洪嫌和陳男又鑽回車內，雙警持續擊發22槍反擊。

當時余和謙開了15槍，另一名開槍防衛的特警施建安開7槍，子彈貫穿車門擊斃持槍歹徒陳祈安。余和謙事後坦言，這是他從警近5年來第一次開槍，感受到生命遭受威脅，「生死一瞬間」；他說，當知道後座搜出6把槍枝，還有達姆彈時，「我真的嚇一跳」！

事後見軍火庫 嚇一跳

余和謙年僅25歲，警專30期畢業，1年半前從新興分局調進特勤中隊，他回憶，當時見陳祈安一下車，持槍推開車門剎那，還把槍架在車窗上，感覺空氣瞬間凝結，他高呼「有槍！小心」提醒搭檔施建安，他同時往後退一步開槍，邊開槍邊找掩蔽。

老天保佑 盼大家都平安

2警強調，完全不知車上有沒有武器，或擁有多少軍火，突見嫌犯陳祈安拿槍出來襲警，實在危險至極，還好是對方「不發彈」；2人事後均心有餘悸，語重心長地說，希望每位在線上執勤的員警都能平安，千萬要留意各種突發狀況。