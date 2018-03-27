持酒瓶毆死友人 判12年定讞

2018-03-27

〔記者溫于德／台北報導〕雲林縣莿桐鄉男子蔡孟偉，兩年多前與坐輪椅的友人廖男飲酒，酒過三巡，因不滿廖男對廖母態度不佳，竟接連以酒瓶、熱水瓶等物毆打廖男致死。最高法院審理後維持一、二審見解，認定蔡男暴力傾向明顯、行凶過程殘酷，審酌他未與對方家屬達成和解，且已有類似暴力前科，昨依傷害致人於死罪判刑12年，全案定讞。

原審判決指出，2015年9月24日，蔡男與兩名友人一同到廖男的鐵皮屋內喝酒，其間廖男向母親討錢購買菸酒，聽聞母親回答「沒錢」，氣得摔破茶壺示威。蔡男爆氣痛罵廖男不孝，廖聞言，抓起酒瓶揮打蔡男，蔡也以酒瓶及滾燙電熱水瓶反擊廖的頭部，還出右腳連踹廖頭部10餘下才罷手，廖被送醫急救不治。

蔡男到案否認有殺人犯意，辯稱只是看不慣廖男不孝才出手教訓。但一、二審合議庭均認為，頭部為神經中樞，一般人應可預知以玻璃酒瓶、電熱水瓶毆打或用腳猛踹會導致死亡，不採信其辯詞。

蔡男律師另請法官審酌蔡是「義憤」殺人，盼給予輕判，但合議庭認為，廖家母子爭執時間與案發時間相差30分鐘，難認兩者有直接關係；且過程中，廖先持酒瓶攻擊，蔡則基於「氣憤」還手，與「義憤」並不相同。

由於蔡男曾因縱火等罪多次入獄，二審合議庭考量他出獄不到5年又犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，且根據前科可知蔡男是有暴力傾向之人，加上本案行凶手段殘酷，至今未和解，依傷害致人於死罪重判12年，昨經最高院駁回確定。