辱3歲童故障、爛到爆 恐怖幼教師被訴

2018-03-27

慫恿小朋友一起嘲笑霸凌

〔記者王定傳／新北報導〕在新北市某私立幼兒園擔任小班老師的莫女，不滿4歲男童阿明（化名）不會自己上廁所、會尿褲子，竟當眾在課堂上訕笑阿明：「笨蛋！你真的爛到爆、真的很丟臉耶！來笑他，小朋友笑他，丟臉！」還恐嚇「把他拖去打一打」，阿明母親氣憤提告，新北地檢署昨依恐嚇罪嫌將莫女起訴。

檢警調查，阿明有上廁所的問題，阿明母親去年8月15日曾到幼兒園與莫女溝通，請她協助，莫女認為家長應負責把小孩教會，不應把責任都丟給她，雙方不歡而散。

母在書包放錄音筆蒐證

阿明母親擔心兒子事後被找麻煩，刻意在兒子書包放置錄音筆，赫然發現莫女竟當著眾人面前侮辱兒子，接連辱罵「笨蛋！你太爛了，你真的爛到爆、真的很丟臉耶」、「你這個故障的東西」、「來笑他，小朋友笑他，丟臉」、「看看妳兒子是什麼料，什麼都不會」及「這個傢伙留下來很麻煩耶」等語。

恐嚇「把他拖去打」

此外，莫女還在阿明喝東西時，要阿明「滾出去喝」，甚至威脅「我現在看到你就一肚子火」、「我扁你喔」、「拖去打一打，越看他我火越大」等。阿明母親聽到錄音後氣炸，立刻向人本教育文教基金會投訴，新北市政府接獲轉報後，也立即對幼兒園開罰。

莫女到案後坦承犯行，加上有錄音檔案及其他老師證詞佐證，檢方認定她已觸犯公然侮辱及恐嚇罪嫌，昨從重依恐嚇罪嫌起訴，並請求法院依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，加重其刑。