待了8小時沒出來…男陳屍麥當勞廁所

2018-03-27

血水流出門才被發現

〔記者王俊忠／台南報導〕44歲邱男前天下午近3時走進成功大學附近一處麥當勞的男廁，一待8小時，直到晚上11時許血水流出廁所門，才被客人發現陳屍廁所，屍體趴臥處旁地面還有一支針筒。警方檢視無毒品前科的邱男無明顯外傷，可能是自行注射不明藥物，身體不適倒地身亡，無他殺跡象。

案發後，原本24小時營業的麥當勞成大店短暫停業，店方把廁所清洗乾淨後，昨清晨6點開始營業，客人正常入內消費，有男大學生聽聞男廁裡有死人，直說「不敢上廁所」；也有男客說，「還好，不會太在意。」

屍體附近有針筒

3月25日深夜11點許，有客人向店員反映男廁地板有疑似血水流出，店員通報消防局，消防員發現男廁所門反鎖，攀爬進入發現男子已死亡多時。

警方︰無他殺跡象

市警一分局鑑識人員勘察死者衣著整齊，俯臥趴在地面，應是坐在馬桶上往前傾倒，左臉部著地，疑似鼻腔遭身體壓迫而出血，約有5、60CC出血量；身體他處無明顯外傷，屍體趴臥處右側地面有一支針筒，牆壁與地面四周並無血液噴濺痕。

死者妻︰先生有血便

警方在男子褲袋找到機車鑰匙，循線找到邱男妻子，邱妻表示，先生有血便情況，一直不肯就醫，對丈夫死因沒特別意見。

檢警將在今天解剖遺體，一併把針筒內容物送交化驗，釐清邱男是把什麼東西打進體內。