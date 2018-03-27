健身房跑步機上 大叔邊跑邊看A片

2018-03-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕一名剛退伍的宜蘭男子，日前到台北某健身房健身，赫然發現前方的50多歲大叔，居然在跑步機上一邊氣喘吁吁地跑步，一邊看手機裡的A片，他擔心被小朋友看到該怎麼辦？直呼「太誇張了」！

手機放跑步機前播放

爆料者表示，上週到健身房運動，選在一排跑步機後方重訓。抬頭一看，瞄到前方跑步機上，有個大叔把手機放在跑步機前播放影片，一邊氣喘吁吁地跑步、一邊看片，本來以為看的是一般戲劇，仔細一瞧，竟是不堪入目的A片。

螢幕上男女主角肉搏戰，令他當場傻眼，沒心情再做重訓，急忙收東西回家，憶及此事愈想愈噁心。

記者詢問健身房業者，對顧客有無年齡限制？業者表示，未明文限制18歲以下青少年及孩童不能進入，但只讓國中以上進來使用器材，國小以下孩童不會放行。

螢幕未遮蔽 恐觸法

律師高大凱表示，影片中男子把手機放在跑步機前播放色情影片，螢幕沒有做遮蔽，如果蓄意散播，讓健身房不特定人觀看色情影片內容，可能構成刑法第235條第1項播送猥褻影像罪；若單純自我娛樂，以手機播放色情影片，一時不察旁邊有人，無公然播送意圖，則比較難定罪。

高大凱認為，現在色情圖畫與影片取得極為容易，健身房經營者應考慮劃下紅線，一旦有人違規，便祭出終止契約手段，防止特定嗜好人士影響其他會員權益，確保純淨運動空間。