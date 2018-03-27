結帳誤拿別人葡萄乾 夫妻吃官司

2018-03-27

未當場核對商品 兩人無犯意

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓夫妻到超市購物，結帳時誤將放在收銀櫃檯上、他人未帶走的一盒價值79元的葡萄乾帶回家，失主發現後提侵占遺失物告訴，檢方提起公訴，夫妻倆均喊冤。新竹地院審理時，法官發現，案發時夫妻是一個打包商品、一個付帳，不可能當場以發票核對商品是否正確，主觀上根本沒有侵占遺失物的犯意，諭知夫妻倆均無罪。

檢方起訴書指出，去年7月，陳男與妻子到新竹縣一間生鮮超市購物返家，陳妻核對購物發票，發現多了一盒價值79元的葡萄乾，夫妻竟侵占遺失物，任由陳男與孩子分食完畢。失主返回超市調閱錄影畫面，對兩夫妻提告，檢方依刑法侵占遺失物罪嫌起訴兩人。

男打開來吃 妻才告知並沒買

陳男說，當天他回家後，以為葡萄乾是老婆買的，拿起來跟小孩一起吃，妻子後來有說不是他們買的，他不是很在意這件事，才沒拿回去還。

陳妻則說，不知先生誤拿別人的葡萄乾，回家核對發票，發現該葡萄乾不是他們買的，她有跟老公說，請他拿回去還，沒有侵占葡萄乾的意思，她覺得很冤枉。

侵占遺失物罪起訴 法官判無罪

法官勘驗錄影畫面，發現葡萄乾在失主結帳完畢後，即放置收銀櫃檯上長達10分鐘，期間無人察覺，該夫妻結帳完畢，由陳男將商品裝入紙箱，與妻一前一後步出超市。

夫妻當天購買商品件數12件，總金額560元，並以1千元支付，顯有充足現金支付，可見葡萄乾是前位消費客人所遺留，當眾多商品擺放一起時，本有混淆誤拿的可能；再者，一般消費者購買商品時，鮮少會當場以發票逐一核對商品內容是否正確，且本案是一人結帳、一人裝箱，更不可能當場核對，認定陳男夫妻皆無共同侵占遺失物的主觀犯意。

但法官強調，夫妻倆雖不構成刑事侵占遺失物犯罪，並不表示行為毋庸負擔任何法律責任而為社會所容許。陳男夫妻於偵查中已表示願賠償，因失主不同意而未和解，對於失主是否另成立民事賠償責任，宜由失主自行審酌，依民事訴訟途徑或訴訟外紛爭解決機制處理，全案諭知無罪。