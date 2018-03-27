投資1萬5賺130萬美元？還騙有聯合國獲利證書

2018-03-27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙集團以假的聯合國及FATF的獲利證書，向張姓女子詐騙，若投資1萬5000美元就可獲利130萬美元，張女臨櫃匯款時，被機警的行員與員警聯手阻詐成功，警方指此一詐騙手法尚屬罕見，呼籲民眾提防。

銀行+警員 救下熟女血汗錢

警方調查，40歲的張女掉進詐騙集團網路投資詐騙陷阱，歹徒以投資海外基金可高獲利，必須繳交保證金、手續費等理由騙走她4000美元，再以假的聯合國及FATF的獲利證書，保證只要她再投資1萬5000美元，用「西聯匯款」方式馬上匯過去，就可獲利130萬美元。

上週張女前往台灣銀行新竹分行匯款時，因神色有異並持大量文件不斷翻閱，引起銀行襄理劉維欣注意，立即通報派駐台銀的保七員警關心了解。

張女說，那只是單純的基金投資，但保七員警及行員經婦人同意查看所攜文件，發現竟有署名給她的130萬美元「UNODC聯合國毒品和犯罪問題辦公室」及「FATF防制洗錢金融行動小組」的獲利證書，為的是想證明這130萬美元獲利是絕對安全的。經保七員警及台銀人員查證，發現這些文件都是假的！

保七第一大隊指出，這是在台灣銀行執行反詐騙的工作中所遇首件詐騙集團使用「聯合國」及「國際防制洗錢」的獲利證明文件，作為投資詐騙的手法，呼籲民眾一定要特別注意，警方則將繼續循線追查幕後的詐騙集團。