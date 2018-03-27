小開搞垮成衣廠 仿始祖鳥肖想翻身

2018-03-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕保二總隊刑大偵一隊日前偵破大批仿冒成衣，令人訝異的是，這些仿品竟不是從中國進口，仿冒品的製造工廠就位於新北市三重、新莊一帶，是近年來非常罕見的本土仿品，其中還包括要價不菲的「始祖鳥」ArcTeryx及羽絨衣之王Moncler，都是單價破萬的知名品牌服飾。

工廠就設在台灣

警方日前進行夜市掃蕩，發現仍有多款名牌仿品服飾在其中流竄，經追查竟發現源頭就在台灣而非中國或東南亞，警方鎖定44歲黃姓主嫌，上月持搜索票至北市南港黃男住處逮人，另分頭至新北市蘆洲、三重、新莊多處代工廠查扣大批仿品，其餘從事仿品整燙、車縫等商家也被逮捕歸案。

警方調查，黃男的仿品品牌包含NIKE、ADIDAS、ROOTS、PUMA、Champion、Hollister、CHANEL、Moncler、Superdry、ArcTeryx、Gucci、Under Armour及Abercrombie & Fitch，都是有名大品牌，4年下來不法獲利高達3000萬元。

黃男向警供稱，自己是成衣廠二代，成衣廠交到他手上時卻倒閉了，4年前他發現能夠利用人脈生產仿品，看準台灣人有品牌迷思，委託熟識工廠製作仿品成衣，以1件2000元以下低價批發，再由下游廠商販售給夜市等通路。訊後，警方依違反商標法罪嫌，將黃男以及涉案商家一併函送法辦。