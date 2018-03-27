警界小清新 下班變身鳳凰志工暖人心

2018-03-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕警消本一家，從24歲女孩身上看到警察與消防工作完美結合！宜蘭女警鍾敏不但是打擊犯罪的鴿子，下班後更化身為救人的鳳凰，成為頭城消防分隊救護義消，繁忙警務工作之餘還投身救護的她說，「一點都不累，想讓壞人少一點，多幫好人一些。」

想多幫好人「一點都不累」

女警鍾敏堪稱宜蘭警界小清新，3年前從警專行政警察科畢業後，分發到宜蘭縣警局頭城分駐所服務，前年加入頭城消防分隊救護義消，讓許多警界前輩都深感佩服。

警消完美結合 前輩也佩服

鍾敏來自新北市，以前玩網路遊戲時，看到隊友「死掉」都會落淚，就讀景美女中時期，便有隨身攜帶急救包習慣，若有同學受傷出現小傷口，她通常會幫忙包紮。

鍾敏從小的夢想就是當一個抓壞人、幫好人的警察，高三那年一度猶豫要考警察或消防員，最終決定朝向原先設定的目標邁進，她說：「應該是骨子裡強烈的正義感，讓我決定當警察吧。」

考上警專後，鍾敏有次觀看校內柔道比賽，有名女同學在最後一輪比賽，突然「趴」一聲倒在地上，事發當時，她只能在旁邊乾著急，覺得慌張又無力感，當下決定要學緊急救護技術，103年還沒畢業，便取得初級救護技術員證照。

鍾敏收到證照的當下，激動得哭了出來，她說，「不管如何，身邊重要的人，我要自己救」，雖然EMT（緊急醫療技術員）無法讓人起死回生，或者瞬間治癒，但可給予緊急救護，不用眼睜睜看著傷患呼吸一點一滴漸失而什麼都不能做。

鍾敏前年10月加入頭城消防分隊救護義消行列，派出所工作結束後，她趕往分隊協助救護，值勤時遇過噎到後沒有生命徵象的老人家，那時她才知道原來做CPR真的是會全身濕透。

鍾敏被譽為警察和消防工作完美結合，她說，兩者都是為民服務的工作，只是從不同角度切入，她以身為一隻可以打擊犯罪、服務人群的鴿子為榮，下班後參與救人工作，盼更多人加入義消或義警行列，為社會盡份心力。