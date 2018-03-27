主嫌未曾入境 台灣只能發布通緝

2018-03-27

〔記者黃捷／台北報導〕一銀ATM盜領案主嫌俄羅斯籍男子「Denys」在西班牙落網，文化大學法學院長許惠峰表示，儘管「Denys」從未入境台灣，但因是本案共犯，我國司法仍擁有管轄權，不過依照慣例，「Denys」可能不會被引渡回台審判，我國司法最後應只能發布通緝，直到追訴期屆滿。

網路犯罪集團「Cobalt」在2016年間，以釣魚郵件中夾帶惡意程式，攻擊各國金融機構，我國第一銀行系統中鏢後，19名外籍車手嫌犯陸續抵台，利用7月10日週日、11日週一凌晨銀行無人上班，分頭前往一銀全台20家分行，在完全未觸碰ATM機器情形下，由集團遠端遙控吐鈔，總共盜領8327萬餘元現金，19嫌取得贓款後，「Denys」指揮帶頭車手Babii，將贓款置於台北車站置物櫃後離境，等待洗錢共犯後續處置，本案車手之一Berkman於去年2月間入境美國佛羅里達機場時，被美國海關邊境保護局驅逐出境並遣返俄羅斯。

拉脫維亞籍男子安德魯於11日入境，接手部分贓款並裝入黑色提袋，隔天拿至台北市西湖公園隱密處藏匿，隨後再入住宜蘭民宿；羅馬尼亞籍米海爾、摩爾多瓦籍潘可夫則於16日抵台，取得其餘贓款後藏身台北維多利亞飯店，3人在台落網，檢警總計追回7748萬餘元，其餘贓款至今仍無下落，疑被其他車手當成酬勞攜帶出境。

我國檢警在短短一週逮人，使台灣成為30多個受害國家中，最先破案的國家，不少受害的歐美國家得知此事，紛紛透過國際刑警組織香港分部，向我國請求司法互助。

3人被依「刪除他人電腦之電磁紀錄罪」，判4年10月到4年6月不等徒刑，併科罰金30萬到50萬，判決確定，均在台北監獄服刑，至於另19名已出境的外籍車手，已遭北檢發布通緝。