詐騙是「國恥」首謀改重判10年

2018-03-27

〔記者張瑞楨、黃捷／綜合報導〕台灣與印尼警方去年在雅加達破獲詐騙機房，逮捕14名跨國詐欺犯，檢方起訴並對首謀具體求刑13年，台中地院一審認具悔意僅判首謀3年，金主輕判2年6月；台中高分院不認同輕判，痛斥這群騙子為「國恥」，首謀重判10年，金主判刑7年，其餘共犯判處1年6月至4年徒刑。

判決書指出，首謀莊鈞盛（45歲）與金主武世龍（40歲）於2016年3月共謀跨國詐欺集團，由武世龍出資295萬元，交給莊鈞盛招募人手，於印尼雅加達成立詐騙機房，並於同年3月與7月招募台灣人與中國人共30多人，打電話到中國行騙。

台中高分院認為，這群騙子共騙走台幣2918萬元，且多數有前科，包括詐欺、竊盜、毒品與性侵害，台灣有大量詐欺犯在世界各地設點，以行騙為能事，堪稱「國恥」，損害我國國際形象，刑罰必須要「震懾」這種犯罪。

台中法院今年對詐騙集團，援用組織犯罪防制條例重判，第一起案例是今年1月，判處4名詐騙集團車手各2年半至5年不等徒刑，另加強制工作3年，等於最重判處8年徒刑，莊鈞盛與武世龍各判10年與7年，可能刷新紀錄。

律師李維剛認為，台籍詐欺犯早期常獲法院輕判，但近年確實有加重刑度趨勢，今年起更有一些案例開始援用組織犯罪防制條例，讓首謀最重可被判刑10年。