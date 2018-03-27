女兒變外甥女 男與女外勞生兩女 登記給妹

2018-03-27

〔記者吳昇儒、徐聖倫／綜合報導〕新北市趙姓男子與家中印尼籍逃逸移工安娜（化名）發生性關係並懷孕，趙男竟向自己的妹妹商借健保卡，讓安娜能順利到醫院生產，並把生下的2名女兒借名登記在妹妹名下，此舉形同讓自己的女兒變成外甥女，還藉此申請生育、兒童補助，直至前年安娜被逮，才東窗事發。

女外勞被抓 東窗事發

新北市專勤隊前年10月接獲線報，指萬里某餐廳打工的43歲安娜是逃逸移工，專勤隊人員前往她任職的餐廳調查，發現她不但是逃逸移工，甚至已躲藏15年之久，進一步查出已在台生下2名女兒。

逃逸女外勞 躲藏15年

檢方調查，安娜從2002年起就被通報逃逸，後來四處打工維生，其間與47歲趙男發生性關係並懷孕，趙男為了讓安娜就醫，遂向妹妹商借健保卡，讓安娜冒名到婦產科產檢、分娩，順利產下1女，並將孩子登記在妹妹名下，隔了1年安娜再度懷孕，趙氏兄妹也用同樣手法讓第2個孩子入籍。

借妹健保卡生產 領津貼

檢方查出，安娜懷孕期間一共冒名就醫27次，使用55603點的健保點數，並冒領2胎生育補助，孩子長大後還到區公所申辦弱勢兒童補助津貼。

3人觸法 都起訴

趙氏兄妹及安娜在接受檢察官偵訊時，均對犯行坦認不諱，訊後基隆地檢署依詐欺、使公務人員登載不實等罪將3人起訴。