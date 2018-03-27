6000字控訴文》逼吃鼻涕飯 麵包塞到吐

2018-03-27

我的孩子遇到長期使用「驗不到傷」的方式來傷害幼童的黃姓幼教老師

影片都是在同一天發生的（去年12月20日），早餐、午餐、點心 ，孩子被老師…。孩子回家後，全身無力、臉色蒼白癱軟在沙發上，說她身體不舒服吃不下晚飯。看孩子如此虛弱，便對她說：明天妳在家休息不要去上課了，她才露出蒼白虛弱的臉說：「真的嗎？是真的嗎？」 媽媽說：「是真的，妳怎麼了？跟媽媽說，媽媽會保護妳。」

孩子才說：早餐是站著吃的，吃的慢，老師罰她舉碗罰站整堂課。她邊哭邊站，感覺到身體不舒服。

到了午餐，孩子說她感覺飯量比較多，孩子說：「只要吃的不完，慢慢吃，老師就是直接塞她和打她，不會有任何提醒。」

當日中午黃姓老師就走過來直接把碗拿起開始把食物一直塞進孩子的嘴裡，不讓她咬和嚼，一直塞到噎到她吐了！

她一直哭，老師一直塞！吐出的東西沾上許多鼻涕，老師把沾鼻涕的東西又要塞入孩子口中，我的孩子一直哭一直閉著嘴一直搖頭，老師就威脅她說：「妳不吃的話，妳不用來上課。 」 孩子只能哭著吃下沾鼻涕的東西。

到了下午點心時間，老師拿著鐵尺過來捉著她一直打，並一直逼她往嘴裡塞麵包，當她塞到噎到時，老師看到，並沒有幫她拍背，而是在噎到時用鐵尺指著她罵。

當天老師這樣對孩子後，遇到爸爸來接孩子回家，老師還用責備口氣特地跟爸爸說：「孩子拖累大家等等。」完全沒有提及任何一句她塞孩子食物，說成一切都是孩子的錯。

聽完孩子邊哭邊說後，我馬上跟她說：「妳不要怕，不是明天休息而已，從現在開始直接不去讀了。」

我想不到老師是長期對孩子們施加暴力以鎮壓，並用驗不到傷的方式長期來傷害、統治孩子及班上同學…在傷害孩子們後也毫無畏懼的跟家長說孩子如何不好，來掩飾自己的惡行！

幼教師#虐童#驗不到傷方式#鼻涕飯#督導

不周#6000字控訴文