母6千字控訴》「幼教師長期虐女兒」用驗不到傷方式傷害

2018-03-27

〔記者許國楨、蘇孟娟／台中報導〕有家長昨在「爆料公社」貼出6000多字文章及監視畫面指控，5歲女兒3歲起就讀中市北區「吉維妮」幼兒園，有一次女兒把遭同學打的事告訴家長，黃姓幼教老師得知，去年12月20日竟對女兒塞飯、逼吃下沾鼻涕的飯，還拿鐵尺逼女兒往嘴裡塞麵包…。控訴「我的孩子遭黃姓幼教老師長期使用『驗不到傷』的方式傷害」，園方直到家長PO網曝光，昨才向教育局通報「親師生衝突事件」 ，並承認督導不周，但已與家長和解。

家長PO網 園方才通報

據家長在網路陳述，她女兒從去年11月就常遭1名男同學打胸口，27歲黃師竟對女兒說「他是因為喜歡妳才打妳，你們抱抱就和解結束。」結果狀況越來越嚴重，甚至爆出老師長期以「暴力鎮壓」，要求學生不准跟爸媽說老師打人及同學打人的事，後來黃師知道孩子跟媽媽說了同學打她的事。

去年12月20日孩子的爸爸接女兒放學時，黃師稱「孩子今天吐了，吃的慢，拖累大家等等」，不料女兒回家就臉色蒼白、癱軟才透露，當天早餐和午餐是站著吃的，老師把食物塞進她嘴裡，一直塞到吐，還把沾鼻涕的東西塞入她口中。

下午點心時間，老師拿著鐵尺打她，逼她往嘴裡塞麵包，她噎著到一旁的小桶子蹲著吐，老師還對她說：「你是在蹲馬桶啊…」。

另該班「教具室」竟是「酷刑區」，老師會在裡面對孩子「折折手指頭」，她的女兒稱感覺手指快斷，會不由自主求饒，其他手法還包括折頭、扭脖子、轉手腕，甚至還有逼孩子憋尿，或語言凌虐，「這些都是驗不出傷的凌虐」。

女童出現焦慮和憂鬱

家長痛心說，心理醫師診斷出孩子有混合性焦慮和憂鬱情緒的適應障礙症，孩子甚至說出「她不想存在世界上，想趕快消失」。

女師︰籌備婚事情緒失控

家長貼文還強調，園所和老師是一體的，家長要拿到孩子受害的影像或證據非常艱難，呼籲教育局連同警察及社工進入校園直接蒐證調查，獎勵保護老師，檢舉同事不當行為，不讓虐童事件再發生。

幼兒園陳姓副園長則說，未曾聽說家長對黃姓教保員有微詞，直到家長告知要調監視器影帶，園方找出影片，看到20日當天教保員的行為，該師坦承籌備婚事雜事太多等因素才情緒失控，園方當時就將她解職。

教保員、園方與家長和解

陳姓副園長指出，事後向家長致歉，去年12月29日邀家長達成和解，其中教保員賠償6萬元，園方賠12萬8000元。

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不周#6000字控訴文