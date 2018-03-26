花47萬約炮 連人影都沒見到

2018-03-26

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市30歲徐姓男子，在網路論壇「啪啪啪研習所」認識暱稱「葳葳」的女子，雙方談妥性交易價錢及方式，正要赴約時，有人來電要求徐男先繳保證金13萬元，又以一堆話術要他先後購賣26筆遊戲點數，最後徐男共付47萬元，卻連「葳葳」的人影都沒見到。

以「哥」親暱稱呼 誘惑被害人

刑事局統計，3月12日起至3月18日發生108件色情應召詐財案，此類詐財手法近來有攀升趨勢，警方提醒民眾，切勿聽信他人要求購買遊戲點數，有任何疑問，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

警方調查，徐男上週在「啪啪啪研習所」網頁論壇結識自稱「葳葳」的網美，互相加LINE聊天，由於「葳葳」照片清秀可人，又不斷以「哥」親暱稱呼，徐男心癢難耐，雙方談妥交易價錢及方式，徐男依約前往，尚未見到面時，接到1男來電，要求徐男先至萊爾富超商Life-ET代碼繳費，並表示擔心是警察釣魚，為避免查緝，要求提供保證金13萬元確認身分，方能通知「葳葳」進行交易。

徐男精蟲上腦，不及細想，依其所言繳費完畢，對方又要求需購買6萬元遊戲點數加入會員方能交易，並將交易序號拍照用LINE傳過來，徐男本想放棄，沒想到對方還傳恐嚇簡訊，「想要逃跑不接電話的話，馬上安排行動組對你家人不利」。

徐男本來尚存一絲希望，以為真可遇到「葳葳」，能一親芳澤，又花了28萬元購買26筆遊戲點數，共被騙走47萬元，最後連面都沒見到，才驚覺是場騙局。