日商違規右轉 害死好爸爸

2018-03-26

2輛機車煞車不及撞上

〔記者鄭景議／台北報導〕日籍男子大平優駕駛TOYOTA休旅車，昨午行經台北市大度路時，疑似跨越白色槽化線違規右轉，導致外側機車道2輛機車煞車不及，當場撞上休旅車右側車身，其中一輛機車是由48歲王姓男子載著妻兒，王男送醫急救後，宣告不治，王男妻兒及另輛機車郭姓女騎士送醫後無生命危險。

肇事的日籍駕駛大平優案發後以手摀臉，不發一語，警方現場進行酒測，數值為0，並無酒駕，警訊後依過失致死罪嫌將他移送檢方偵辦。

日籍駕駛 過失致死送辦

警方調查，54歲大平優在日商公司工作，派駐來台2年多，公司承租1輛TOYOTA進口休旅車給他代步，昨日中午12時許，他開車前往關渡打高爾夫球，在立德路口迴轉大度路，欲右轉進入巷內，卻沒行駛在汽機車優先道，直接從快車道違規跨越白色槽化線，同向的外側機車道2輛機車煞車不及，撞上休旅車右側車門。

另一名女騎士僅受輕傷

2輛機車撞擊後，其中48歲王男三貼載著張姓妻子及10歲兒子，王男頭部直接撞進休旅車車窗，頸部遭玻璃割傷，大量出血當場失去呼吸心跳，後座的兒子雙腿骨折、身上多處挫傷，妻子全身多處擦傷，都被送往淡水馬偕醫院急救；另輛機車的郭姓女騎士僅受輕傷。

一家三口出門 妻兒目睹悲劇 哭喊「爸爸走了」

目擊者指出，事發後王男躺在地上一動也不動，脖子不斷冒出鮮血，10歲兒子晃著撞擊變形的腳，不斷大聲哭喊著，張妻也哭著向兒子說「爸爸走了」，場景令人鼻酸。