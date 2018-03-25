台馬泰攜手 合逮跨國詐騙16人

2018-03-25

〔記者邱俊福／台北報導〕我國「假檢警」詐騙集團派員赴馬來西亞吉隆坡籌設機房管理，並招攬、傳授泰國人士擔任機房話務人員，專門鎖定泰國民眾行騙，結果有位泰籍話務因不滿嚴厲的管理，離開機房後主動向泰警舉報，刑事局國際科上月跟馬國、泰國警方三方合作，共搗機房，逮捕台、泰嫌犯共16人到案。

刑事局國際科除了首度透過視訊跨國偵訊泰籍嫌犯，鞏固台嫌事證，也是第一次查獲境外機房詐騙泰國民眾的案件，而當中5名台籍嫌犯，已於上週三遣返，移送台中地檢署偵辦。

警方調查，台籍5嫌中，32歲男子朱育德與電信詐欺通緝犯26歲蔡旻鴻擔任機房管理，27歲男子王寓鉦因母親是泰國人，精通泰語，除負責翻譯，也於泰國招募泰籍人士擔任一、二線人員；另30歲男子曾彥穎專司電腦操作，28歲女子姜怡婷為朱嫌女友，擔任協助管理角色。經查，該集團今年1月至2月20日止，已詐騙超過490萬元泰銖（折合台幣約500萬）。

警方表示，該集團泰籍犯嫌擔任一線人員，以假冒「泰國郵政總局」名義，撥打泰國被害人手機，謊稱姓名遭盜用寄送非法包裹，該包裹內容物涉及洗錢，即將對被害人帳戶進行凍結查扣，隨後由假冒「泰國警察」的二線泰籍人士，繼續以話術誘騙，最後再轉由假冒「金融管理局」或「高階警察」的三線人員，要求被害人將名下帳戶款項轉帳至指定帳戶，再指派取款車手前往泰國各自動提款機取款。