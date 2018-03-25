女大生賭氣跳橋 墜12公尺…輕傷

2018-03-25

〔記者邱俊福／台北報導〕為了賭氣竟玩命跳橋，所幸命大！就讀新北市一所國立大學的21歲張姓女學生，疑遭同學激她「不敢跳水」，竟賭氣從高12公尺的台北市文山區北新橋一躍而下，墜落水深20多公分的景美溪中，整個人「坐」在河中被消防人員救起，幸運僅稍微失溫和輕微擦挫傷。

警、消調查，昨天下午3時30分許，張女獨自到北新橋上，脫下深色外套，放在橋上護欄，直接跳入溪中，正從橋上人行道路過的民眾聽到「碰」的一聲，往橋下一看，赫見一名女子坐在河中，撥打119報案。

該橋位於北市、新北市交界，雙北消防人員都趕來，只見張女上半身露出水面、坐在河中，意識清楚，無明顯外傷，但面對消防和救護人員的詢問，不發一語。消防員從河中將她救起，送往附近萬芳醫院，檢視僅失溫與四肢擦挫傷，沒有骨折與脫臼，也無腦出血，傷勢輕微。

救護人員說，「女學生真的很幸運」，跳入溪後沒撞到河中石頭等硬物，加上可能是以「坐姿」臀部在下墜入溪中，產生一定緩衝力，才未造成重大傷害，「否則從這麼高的橋面跳下，後果難料」。

警方訪查時，有張女的親友透露，張女個性較倔，疑受不得同學出言相激「妳不敢跳水」，衝動做出跳橋行為。警方隨後通知張女家人到院陪伴。

警方呼籲民眾切勿衝動賭氣，萬一衝動下做出的行為帶來重大傷害，造成難以彌補的後果，恐怕後悔莫及。