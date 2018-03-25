幽美秘潭吞2人 水底發光

2018-03-25

〔記者曾迺強／嘉義報導〕幽美秘境成了死亡深潭！

嘉義縣大埔鄉民陳進士與泰籍移工阿偉（NILA PAKA PHON），前天深夜到永樂村湖底一處罕為人知的野溪深潭捕魚，直到昨天凌晨還沒返回，阿偉的女友前往察看，赫見水面有詭異燈光，消防人員獲報趕抵，循燈光位置下水搜索，發現2人沉屍潭中；檢警相驗認為，2人生前落水，疑其中1人落水後，另1人下水搭救，未料雙雙溺斃。

中埔警分局大埔分駐所長魏裕溢說，這處深潭的潭面不大，最深處估計約3公尺，潭旁有小瀑布，環境幽靜，從聚落步行到此至少20分鐘，是陳男與極少數人的私房秘境，當地居民大多不知有此深潭。

警方調查，40歲阿偉在苗栗縣頭份1家塑膠工廠工作，前晚偕泰籍女友至大埔鄉找37歲陳男聚會，並到友人家小酌到深夜，陳男與阿偉表示想去深潭抓魚，阿偉女友不想去，先自行就寢。

到了昨天凌晨3點多，陳與阿偉未返，阿偉女友覺得不對勁，前去他們說的深潭找人，沒想到看見水底透出手電筒的光線，驚覺他們可能落水，趕緊通知鄰居報案搜尋。

消防局人員昨天清晨5點48分到場，順著光線下水救援，發現光線來自1盞頭燈，頭燈掛在其中1人頭額處，已無生命跡象，打撈上岸確定是阿偉，上午11點20分再尋獲陳男遺體。

經營園藝的徐姓村民說，阿偉與陳是前員工，2人交情不錯，2年前一起去苗栗工作，去年陳男因家庭因素返鄉打拚，阿偉放假常回大埔找朋友敘舊；前晚大家沒有喝很多酒，不知為何2人會溺斃，令人不可置信。