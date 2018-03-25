驚悚！「她是鬼魂不是人」 精障弟砍下姊頭放水桶

2018-03-25

〔記者曾迺強、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉福權村昨天發生一起身首分離的悲慘人倫命案。

身材壯碩的40歲賴姓男子昨天下午2點多疑因情緒不穩，突持菜刀進浴室殺害正在洗拖把的45歲胞姊，還將她的頭顱砍下，放進一旁水桶，狀極驚悚。

賴嫌刺殺胞姊時，賴母目睹卻無力阻止，外出求援後返家，看到女兒已被兒子砍頭慘死，當場崩潰痛哭。不久後，賴母從水桶中拿出女兒頭顱到斷頸處銜接放正，賴母此舉使本身的胸腹部以下的衣物也沾染血漬。

母目睹崩潰 拿起頭顱 銜接放正

轄區員警獲報到場時，以為賴女遭刺殺，可能還有救活機會，未察被害者「斷頭」情狀，通報消防單位派員救護。救護人員趕來，觸摸頸動脈，頭頸部突側轉，才發覺頭、身分離，通報警方「整個斷開了」，賴母此時才說「我看不用（送醫）了」。

據了解，警方剛到場時，發現賴嫌面無表情，呆坐客廳，口中念念有詞，警詢時則對員警的問話胡亂回應，表達胞姊早已在他小時候就離世、現今看到的是鬼魂等，不認為自己殺人；警方直到昨晚8點還無法確認2人為何起爭執，賴男則要求「提審」，說要見法官。

犯後呆坐客廳 胡言亂語

警方初步調查，賴嫌昨下午衝入浴室，先持菜刀刺進胞姊右胸，賴女疼痛倒地，大量失血，賴男再朝姊姊的脖子狠砍；檢警相驗發覺，賴男狠殺姊姊，賴女最先遭受的右胸口5公分撕裂傷，就已經是致命傷。

賴母告訴警方，兒子患精神疾病，持有身心障礙手冊，長年賦閒在家，昨下午女兒在客廳拖地，持拖把進浴室時，坐在客廳的兒子突起身去廚房拿菜刀，向姊姊大聲喊叫「妳是鬼，我要殺了妳」，旋即聽到女兒大叫一聲，她到浴室就見女兒的右胸口湧血，趕緊外出找人求援。

母姊工作養家 照顧弟

福權村長賴陳淑櫻說，賴男數十年前服役時，因精神疾病驗退，多年來都由務農的母親與在工廠當作業員的姊姊照顧和支付生活費；親友說，姊弟倆過去不常吵架，昨突然發生殺姊案，令人震驚。