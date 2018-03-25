網模冷靜周旋2小時 色狼當撿到老婆 還秀證件

2018-03-25

學過心理學 聊天安撫

〔記者王宣晴／新北報導〕網拍女模「琳琳」受訪表示，幸好自己正準備社工考試，自修心理學，除了學會觀察對方，也能冷靜與對方周旋，終於卸下施姓嫌犯心防，平安脫險。

琳琳原本是外拍、旅拍模特兒，為了準備社工考試，改為自己做衣服網拍，也自當網拍模特兒，1年前搬到中山區租屋，一邊讀書一邊經營網拍。

她說，案發當天凌晨，她讀完書後發現生理期來了，去超商買熱飲及相關用品，返回時發覺一名身穿黑外套打領帶的男子頻頻偷瞄她，她加緊腳步返家。

色狼改稱老婆 起意追求

琳琳說，她進入浴室後，突被人從後方用浴巾悶掩口鼻，並把她壓在地上，遭攻擊時她一度放聲尖叫，但發覺歹徒下手力道越來越重，用餘光還發現對方掏出下體， 她見歹徒情緒激動，擔心有生命危險，轉為輕聲安撫對方：「你不要傷害我，我保證不報警」，緩慢起身後，將浴室窗戶關上，降低對方戒心。

琳琳發現對方沒有攻擊舉動，將他引導至客廳沙發，並把手機擺在桌上讓對方看到，證明自己沒有打電話報警的企圖；琳琳說，她從心理學書籍得到的知職，是要主動釋出善意，故找話題閒聊之餘，也問對方是否因為不如意才犯案等，還跟對方分享自己在讀書、工作時遇到的挫折。

琳琳說，對方的LINE圖貼疑穿廚師制服，但對工作不願多談，僅不斷抱怨自己在情感上的不如意，例如打交友電話遭詐騙等，她順勢當個好聽眾，與對方周旋2小時，終於卸下他的心防；她說，後來施姓嫌犯還拿出自己的證件給她看，說「因為看妳漂亮，才會下手」，懇求她不要報警。

還LINE「老婆」鎖好門

她見對方情緒穩定，以「很累了，想休息」為由請他先回家，還要對方回到家通知她，讓她知道很安好。施男見琳琳溫柔體貼，回家途中不斷傳訊息道歉，保證會好好追求，並稱琳琳「老婆」，還要她把破壞的門鎖固定好，確認門窗安全才休息。

手法老練 色狼疑是慣犯

琳琳說，對方離開後，她已筋疲力盡，此時發覺自己臉部及肩膀有掙扎時留下的擦傷、瘀傷，隨後接到施男傳訊息說「快到家了」，她一確認人已離開，立即報案。

琳琳說，施姓嫌犯能破壞門鎖、未引起鄰戶注意，企圖性侵她時手法熟練，懷疑他是慣犯；後來得知對方獲交保，已請轄區警方加強巡邏、協助注意，同時保護其他夜歸女子安全。