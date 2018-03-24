超時加班被換成嘉獎 警工會喊薪酸

2018-03-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「警察同仁做功德做很久了！」台灣警察工作權益推動協會（簡稱警工會）昨與立委、市議員召開記者會，為超時工作還沒領到部分加班費的警察抱不平，警工會監事大白（化名）質疑，因為相關請領規定，員警加班時數被換成嘉獎，壓榨基層勞動力。

與會的人事行政總處專門委員黃悅茵說，警、消的上限已經有特別考量，還是要回到內政部做通盤考量，循行政程序辦理。警政署人事室副主任張淑芳表示，警政署很重視基層同仁權益和健康，不過警察不適用勞基法，加班超勤也有用其他方式獎勵、補償。

民進黨立委高志鵬呼籲，若短期內不能讓基層員警準時下班，也要讓這些超勤加班的警察拿到合理加班費。台北市議員李慶鋒說，北市超勤加班費是足夠的，但因中央訂了上限，無法核發，只能用記嘉獎方式補償。

籲取消加班費上限

大白指出，即使依現行公務人員加班費計算方式以及法定超勤加班費上限，包括「警察機關外勤員警超勤加班費核發要點」等，讓全體台北市警察同仁損失3500萬元以上勞務所得。如果依照勞基法規範，加班費需加成1.33至1.66倍，那台北市政府約積欠基層警員3億元以上勞務所得。

大白表示，警工會要求政府應取消超勤加班費上限，採取實報實銷；並依照勞基法精神，超勤加班費應視加班時間加成，不得以不等價如記嘉獎方式搪塞。