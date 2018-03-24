法官助理雜務多 恐釀辭職潮

2018-03-24

〔記者楊國文／台北報導〕律師、法律系高材生爭相進入法院當法官助理，成為法官助手，司法院也希望增聘法官助理，精進審判品質，但高等法院因通譯人手短缺，要求法官助理兼任通譯，到法庭上協助播放影片等工作，結果引發波折，部分庭長、法官聲援無效，打算在月底高院刑庭會議替法助發聲，多位具律師資格的法助已決定回鍋當律師，是否出現一波辭職潮，受到關切。

法官助理的工作內容包括協助法官辦理案件審查、法律問題分析、蒐集資料等，法助不具公務人員資格，採1年1聘，表現好的法助，有人一做10多年，依學歷或有無律師背景等條件，起薪從43569元至57000多元不等，最近也獲3％加薪。目前高院有170位法官助理，25人具律師資格，1人是法研所博士生。

由於法院通譯遇缺不補，近年來都以替代役擔任，但政策改變，明年起法院不再有替代役，高院院長李彥文去年12月上任後，即計劃以法官助理來填補通譯缺口。

不過新政引起法官助理不滿，有法助認為，通譯人手不足應通盤檢討，他們都是法律系所畢業，有人還有律師證照，要他們到法庭操作錄影器材、提示卷證等通譯工作，不僅不務正業，也浪費人力資源，並認為變更法官助理工作有違法疑義。部分庭長、法官聲援法助，曾向高院反映，但無下文，有法官打算在刑庭會議提案討論。

高院表示，司法院正推動電子卷證化，電子卷證已是法庭重要工作之一，且3年前司法院修訂「法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法」，將「協助製作、傳輸、提示電子卷證」增列為法助工作事項，由法助上法庭，可提高審判效率，應無不妥，且部分法院施行的效果良好，將加強和法官、法助溝通。

多位具律師資格的法助認為溝通至今無進展，已準備回鍋當律師，有人決定下月離職，不過多數法助仍在觀望。司法院秘書長呂太郎說，法院通譯普遍不足，法院首長將法助人力適當運用，司法院不干涉。