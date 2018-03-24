調查局破獲今年最大安毒工廠

2018-03-24

調、巡查獲百公斤安毒

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕調查局南機站破獲今年最大宗安非他命製毒工廠，查獲88公斤安毒成品，估計可供350萬人次吸食。海巡單位也在高市仁武區透天民宅破獲製毒工廠，逮捕毒品前科多達12案的侯姓男子，起獲15公斤安非他命成品、原料248公斤，高雄地檢署估算市值高達1億9000萬元。

南機站強調這是調查局今年查獲最大宗安毒製造工廠，另搜出上百公斤半成品、1公斤麻黃素，以及大批製毒器具、運毒車2輛，主嫌趙恆逸（28歲）涉嫌以20萬至50萬元不等酬勞，請陳睿旋（29歲）和製毒師傅魏中堯（28歲）參與製毒。3人落網後全數收押，趙坦承製毒，但辯稱製造四級麻黃鹼而非二級安毒，魏嫌則否認教製安毒。

檢調去年8月獲報，製毒集團選定偏僻廠房或果園，成立安毒製造工廠，經7個月追查，鎖定趙、魏、陳3人涉嫌重大，查出趙嫌等人利用半夜製毒，甚至農曆過年期間仍趕工試料，檢警調20日突擊搜索，查獲大批毒品及製毒工具。

南機站指出，趙嫌等人早於去年選定屏東市、九如鄉交界民宅設安毒工廠，專案人員原已守株待兔，準備收網，不料某晚該製毒工廠遭竊賊入侵，隔天製毒師傅發現後，立即連夜搬走，險些讓緝毒行動破功。

經重起爐灶、持續監控，鎖定安毒工廠位於屏東市海豐區，收網時發現，陳嫌白天照顧罹癌母親，晚上製毒，母親化療返家時，見兒子涉毒，無法置信，哭喊「孩子這麼孝順，怎會這樣？」