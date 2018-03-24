婦動刀拉皮 命喪投資的診所

2018-03-24

已和解 醫師判半年

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕台北市「星鑽國際醫美診所」院長、醫師詹富盛，去年3月到嘉義市籌設醫美診所，還在申請執業籌備階段，就為熊姓婦人進行臉部拉皮手術，不料手術過程中，熊婦出現心律不整等情形，送醫搶救不治；嘉義地院審酌詹男與家屬和解，昨依業務過失致人於死罪簡易判刑6月、得易科罰金18萬元，緩刑2年，可上訴。

心律不整 搶救無效

48歲詹富盛為復健科專科醫師，後來轉做醫美，除看診、手術，還曾上電視節目談美容整型抽脂，星鑽國際醫美診所去年3月歇業後，詹男準備在嘉市另起爐灶，58歲死者熊婦為中國新移民，也是這間診所投資人。嘉市衛生局醫政科長王鳳玉說，事發後衛生局召開醫師懲戒委員會，通過廢止詹男醫師執業執照2年，詹不服，向衛生福利部醫師懲戒複審委員會申訴，評議中。

停照2年 詹富盛申訴

判決指出，詹男為求診所成立後，以熊女整型成果為代言，僅與熊女以通訊軟體LINE聯繫，並在南投縣竹山鎮碰面一次，告知其抽血檢驗後，在未詳實評估身體狀況是否適於施行臉部拉皮手術，且診所由美容中心改裝，尚未正式營運，仍處於裝潢階段，急、救護設備均未完備，即於去年3月15日下午4點多施行手術。

詹男僅為熊女測量血壓後，即進行臉部拉皮手術，5點多熊女出現心律不整，6點多血壓不穩、意識模糊，詹急救後將她送嘉義基督教醫院，熊女於4月9日因多重器官衰竭死亡。

詹男之前有違反醫師法前科，已與全部被害人家屬和解，2010年被判刑6月、緩刑2年確定；法官審酌，詹男犯後在檢察官偵查時自白犯罪，並與家屬和解，家屬對量刑無意見。