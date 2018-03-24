人肉鋼板刺個毛~車手黑吃黑遭狠虐

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟正義會中壢分會成員陳彥希組詐騙車手集團，遭旗下幫眾黑吃黑，竟押人逼供動私刑，以鐵線刺指甲、滾水燙、背部刺「毛」字等手段凌虐，刑事局瓦解該集團，逮陳等5人到案。
警方調查，22歲陳嫌涉嫌指揮、操控旗下朱冠霖等多人，去年3月吸收少年擔任車手頭及取款車手，詐騙3名國內被害人，得手104萬7000元。
還被鐵線刺指甲、滾水燙 簽本票才獲釋
黃姓、林姓車手卻私吞贓款60萬元，跑到東部吃喝玩樂，謝姓車手頭兄弟檔未能上繳該筆贓款，引發陳嫌不滿，夥同幫眾將兩兄弟押至汽車旅館，用膠帶蒙住雙眼。
警方說，兩兄弟遭幫眾持棍棒加以毆打，並以鐵線刺指甲、滾水燙、背部刺字等凌虐，逼問黑吃黑車手及詐騙款項下落，謝姓兄弟被押2天，簽下本票才獲釋。警方日前逮捕陳等5人，依組織、詐欺、妨害自由、傷害等移送。
而名為「ETHVINEX套利交易者」的網頁，農曆年前以標榜「研發套利機器人」，自動逢低買進、逢高賣出，鼓吹投資虛擬貨幣比特幣，保證7天獲利2成，警方日前在台南搗破該詐騙機房，逮捕男子許芳彰等5人，初估至少有千餘人受騙，金額達4000萬元以上。
另男子姜承逸籌設詐騙機房，鎖定在美國洛杉磯華人，2週詐得10多人，騙得台幣200多萬元，刑事局在新竹逮捕姜等13人到案；這是警方首次破獲專詐美國華人的詐騙機房，依詐欺送辦。詐騙車手除觸犯刑法，法院也會依涉案程度，要求賠償被害人損失。